Svimez | su asili nido e scuola Pnrr non colmerà i divari

(Di sabato 13 maggio 2023) La finalità di coesione territoriale del "della" è a rischio: i criteri ministeriali di riparto delle risorse a livello regionale non hanno tenuto conto dell'eterogeneità delle regioni in ...

A sostenerlo è lo. . 13 maggio 2023L'ultimo numero di Informazioni("nido e infrastrutture scolastiche: il Pnrr non colmerà i divari territoriali") è dedicato al tema dei servizi per la prima infanzia e dell'istruzione: ...... di servizi essenziali alla persona, a incominciare dalle scuole e soprattutto daglinido. ... come certificano da lustri, tra gli altri,e Istat. Anche la concentrazione della ricchezza ...

La finalità di coesione territoriale del "Pnrr della scuola" è a rischio: i criteri ministeriali di riparto delle risorse a livello regionale non hanno tenuto conto dell'eterogeneità delle regioni in ...Lo dice lo Svimez che lancia dunque l’allarme in merito all’utilizzo dei fondi del Pnrr per i progetti relativi ad asili nido e scuola. Il sistema dei bandi competitivi ha spesso penalizzato i ...