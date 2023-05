Superman I-IV Collection Steelbook 4K-BD | la recensione | un favoloso box metallico con 5 steelbook

(Di sabato 13 maggio 2023) LadiI-IV4K-BD: Warner festeggia gli 85 anni del supereroe con un incredibile cofanettocontenente i primi film, cinquee tanti gadget. Le celebrazioni per i 100 anni della Warner Bros. coincidono con l'85° anniversario del suo amatissimo supereroe,. Per festeggiare la doppia ricorrenza nel modo più adeguato, ci voleva un prodotto davvero strong, di quelli indimenticabili. Warner non ha deluso le attese sfornando la bellissimaI-IV4K-BD, un nuovissimo cofanetto limitato e numerato con dieci dischi e ricco di extra e gadget, che contiene i primi quattro film della saga ...

Warner non ha deluso le attese sfornando la bellissimaI - IVSteelbook 4K - BD , un nuovissimo cofanetto limitato e numerato con dieci dischi e ricco di extra e gadget, che ...... Alyn e Talbot erano entrambi appassionati di cucina e abili cuochi! Potete acquistareThe Theatrical Complete(4 dvd) su Amazonand the Mole Men (1951) & Adventures of ...compie 100 anni e festeggia l'85° anniversario del suo più grande supereroe,, con5 Film: un nuovissimo cofanetto in 4K Ultra HD contenente i cinque amatissimi film con ...

Superman I-IV Collection Steelbook 4K-BD, la recensione: un ... Movieplayer

La recensione di Superman I-IV Collection Steelbook 4K-BD: Warner festeggia gli 85 anni del supereroe con un incredibile cofanetto metallico contenente i primi film, cinque steelbook e tanti gadget.It was a day that no one ever dreamed would arrive: the day an unstoppable force met an immovable object. Relive the monumental event in this 30th-anniversary deluxe edition of the Death of Superman ...