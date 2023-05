Supercoppa al Catanzaro Playout | Mantova flop | retrocede in D | si salva il Messina

EN PLEIN Chiusura anche per il triangolare della, che mette di fronte le tre squadre promosse direttamente in B. Dopo il 2 - 2 tra Reggiana e, è la squadra di Vivarini (4 punti)...... alle ore 18:30 al Città del Tricolore, andrà di scena la sfida tra Reggiana e, valevole per ladi Lega Pro . Le regine dei rispettivi gironi b e c, si affronteranno in questo ...di RTC Sport REGGIO EMILIA/ Pareggiando 2 a 2 a Reggio Emilia ilvince ladi Serie C, centrando il cosiddetto double(vittoria del campionato e della coppa) al termine di una stagione straordinaria che rimarrà negli annali della sua storia. ...

Supercoppa, Catanzaro fa 2-2 a Reggio Emilia. La Supercoppa è sua. Alle 21.40 Studio giallorosso CatanzaroInforma

Il video con gli highlights e i gol di Reggiana-Catanzaro 2-2, match valido per la Supercoppa di Serie C 2022/2023. E’ bastato il pareggio alle Aquile di Vivarini per conquistare il secondo titolo ...Nel girone B, cade il San Donato Tavernelle. Anche il Gelbison nel girone C scende di categoria dopo appena un anno ...