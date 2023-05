Südtirol | Bisoli | “Grande partita | peccato per il pareggio Il Modena…”

... 2 D'Orazio (C), 36 Buchel (A) Bari - Reggina 1 - 0 Marcatori: 45 Folorunsho (B) Benevento - Modena 2 - 1 Marcatori: 19 Diaw (M), 30 Ciano (B), 47 Foulon (B) Brescia - Pisa 1 - 1 Marcatori: 53...E sperare che invece l'undici dinon faccia tre punti contro il Modena. Per il Cagliari una partita cominciata male; Palermo, senza il bomber Brunori, più vivace e grintoso nei primi minuti. E ...Il Brescia tiene vive le speranze di salvezza tramite i playout con il pareggio ottenuto contro il Pisa (1 - 1, reti die Masucci ). Stesso risultato per il Cosenza ad Ascoli (gol di D'Orazio ...

FC Südtirol-Cittadella i biancorossi di mister Bisoli impattano 1-1 al ... La Voce di Bolzano