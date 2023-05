Stuprata in strada vicino a Roma | è caccia all' uomo

Gli inquirenti hanno effettuato anche un sopralluogo nell'area in cui si è consumata l'aggressione e verificato l'eventuale presenza sulladi telecamere che potrebbero avere immortalato lo ...Vittima una ragazza di 18 anni, bloccata inda uno sconosciuto mentre faceva rientro in casa. Trascinata in un rifugio di fortuna sarebbe poi stata. A trovarla in lacrime in stato di ...... la 19enne, anche lei straniera, sarebbe stata bloccata in, mentre faceva rientro a piedi, ... un episodio simile si è verificato a Latina , dove una ragazza di 16 anni è statada un ...

Violenza ad Anzio. Una 19enne stuprata in strada RaiNews

Intorno alle 23 di venerdì stava tornano a casa, a piedi, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che dopo averle parlato l'ha trascinata in ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...