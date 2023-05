Studenti cinesi aggrediti | l’associazione | “Nuovi episodi di razzismo e sceglieremo contesti più accoglienti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delinternazionale culturale di Orfeo in merito ai fatti accaduti a Piazza Piano di Corte. “La scrivente associazione, nella persona della legale rappresentante Zhao Peiye Lavinia, rappresenta quanto segue.Nella notte fra il 12 ed il 13 maggio alcuni iscritti alla nostra associazione, di nazionalità cinese,presso il Conservatorio di Benevento e residenti in città, sono statie malmenati da sconosciuti in pieno centro cittadino con toni chiaramente razzisti.I fatti sono avvenuti in piazza Piano di Corte, all’angolo con via Bartolomeo Camerario. Mentre i giovaniuscivano da un bar sono stati minacciati di morte da persone che dicevano che isono gentaglia e devono lasciare ...