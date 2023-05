Stiamo lavorando Meloni e Zelensky | l' incontro senza interpreti a Palazzo Chigi

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 maggio 2023) È in corso il tete-à-tete privato tra la premier Giorgiae il presidente ucraino Volodymyr. I due si sono incontrati da soli,ausilio degli, in un colloquio in inglese. Le rispettive delegazioni sono invece nella Sala Verde di, dove attendono l'arrivo due leader. Seguiranno un pranzo di lavoro e le dichiarazioni alla stampa di. La presidente del Consiglio ha accolto il presidente ucraino nel cortile di. Fra i due c'è stato un abbraccio, seguito da una stretta di mano davanti alle telecamere nel cortile di, doveè stato accolto dal picchetto con gli onori militari. ...