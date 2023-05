STATS – Ligue 1 | Lacazette vuol superare Mbappé come fece con Ibrahimovic e Cavani

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 maggio 2023)1,mette nel mirino: adessoe superarlo proprioconPsg-Ajaccio stasera, alle ore 21; Clermont-Lione domani, alle ore 13. Per la classifica della1 sono due gare dall’importanza diversa. Per i parigini, vincere significa avvicinare di più il titolo e tornare a ripristinare il +6 dimezzato ieri dal successo del Lens sul Reims. Sono chiamati a farlo contro un avversario terzultimo, ormai senza speranze e che proprio in questo turno potrà ricevere la certezza matematica della retrocessione. Il Lione deve conquistare l’intera posta see sperare di partecipare alla Conference League del prossimo anno, unico obiettivo rimastogli, affrontando un Clermont ...