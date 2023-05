(Di sabato 13 maggio 2023), Luigi Sarnataro: “Ringrazio l’assessore Massarelli, l’assessore Sequino e gli uffici per il lavoro svolto”, l’amministrazione Sarnataro pubblica ilper l’dello. L’avviso pubblico, rivolto a tutte le associazioni o societàive senza fine di lucro, è statosul sito istituzionale dell’Ente. “L’obiettivo – spiega l’assessore al ramo Vincenzo Massarelli – è quello di continuare a garantire la manutenzione ordinaria, il continuo delle attivitàive e la valorizzazione dello, che rappresenta un fiore all’occhiello di tutta la provincia a nord di Napoli”. Soddisfatto il sindaco Luigi ...

C'è un napoletano che nei giorni dello scudetto ha fatto festa a 800 chilometri da Napoli. Raffaele Palladino , originario di, è il trentanovenne allenatore del Monza (il più giovane della serie A) che in ampio anticipo ha conquistato la salvezza. Palladino non ha mai indossato la maglia del Napoli, da attaccante ne ......da definire) allo stadio 'Alberto Vallefuoco' disi giocheranno i 90 minuti più importanti dell'anno, 90 minuti fondamentali per chi prova a costruire un mondo migliore. 90 minuti die ...Raffaele Palladino , 39 anni compiuti ad aprile scorso, originario diin provincia di Napoli, è abituato a bruciare le tappe. Il giovane tecnico del Monza - prossimo avversario degli azzurri ...

Sport Mugnano: pubblicato bando per affidamento Stadio Vallefuoco Punto! Il web magazine

Napoli United e United Glasgow in campo per migranti e rifugiati. La gara si terrà a Mugnano, allo stadio Vallefuoco, il 20 maggio. Ad annunciarlo il presidente dei multietnici ...Il double è realizzato, ora si viaggia verso il Triplete. Non è mica impresa da tutti. Ha realizzato questa “doppietta“ la società di calcio a 5 Asd Mugnano 84, che nel giro di cinque giorni ha conqui ...