Spinge la compagna giù dal balcone durante una lite per soldi

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa spinto lagiù dal, ad un primo piano di altezza superiore al solito,unaper motivi economici. La donna è finita in ospedale, lui è stato arrestato per tentato omicidio. L’episodio si è verificato ieri sera in via Lavinaio, nel centro antico di Napoli, dove gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti per una segnalazione di forti urla provenienti da un appartamento. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato personale del 118 soccorrere una donna; contestualmente, un uomo si è avvicinato raccontando di essere il compagno della vittima e di aver avuto con lei una violenta colluttazione. I poliziotti, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno raggiunto in ospedale la vittima, che ha raccontato che il compagno, a seguito del suo ...

“Dammi i soldi” e al rifiuto spinge la compagna giù dal balcone: orrore a Napoli Il Riformista

