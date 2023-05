Spezia | Semplici | «Il merito è tutto dei ragazzi»

(Di sabato 13 maggio 2023) Le parole di Leonardo, tecnico dello, dopo la vittoria ottenuta dai liguri in campionato contro il Milan Leonardoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellocontro il Milan. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Questa vittoria èdei miei. Quest’oggi abbiamo sviluppato una partita davvero importante, con grande grinta e volontà» PRESTAZIONE – «Isi allenano sempre al top, e questi sono i risultati. Eravamo partiti bene ma, poi, abbiamo lasciato qualche punto di troppo per la strada. Oggi ci godiamo questi tre punti» ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo mostrato una partita cattiva, con grande grinta e dedizione. Il secondo tempo ha dimostrato a tutti le qualità di questa rosa. Spero e penso che questa ...

Diverse assenze anche per lo, conche si affida a Nzola e Gyasi davanti. Il Milan prova ad indirizzare la partita dopo pochi minuti, Tonali sfonda per vie centrali e libera il destro, ...Diverse assenze anche per lo, conche si affida a Nzola e Gyasi davanti. Il Milan prova ad indirizzare la partita dopo pochi minuti, Tonali sfonda per vie centrali e libera il destro, ...Lo ha detto Leonardoal termine di- Milan 2 - 0 che rilancia le chance salvezza dei liguri, oggi capaci di riagganciare il Verona (domani in campo contro il Torino) e portarsi a - 2 ...

Spezia, Semplici: "Concesso poco ad una grande squadra come il Milan" Milan News

Estasi spezzina, Milan a pezzi. Prove in vista del derby di Champions non se ne fanno, vincono 2-0 i bianconeri liguri al termine di una partita che in pochi avrebbero pronosticato finisse così ..."I complimenti vanno ai ragazzi, la vittoria è loro. Gli avevo chiesto qualcosa di diverso: l'impegno c'era sempre stato, ma fare una buona gara non basta più. Abbiamo cambiato il modulo passando al 3 ...