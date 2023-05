Spezia-Milan | Serie A | formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

... oggi prosegue la 35esima e quartultima giornata di campionato in Serie A con altre tre partite: Salernitana - Atalanta (ore 15),(ore 18) e Inter - Sassuolo (ore 20.45) in vista dell'...scendono in campo oggi, sabato 13 maggio 2023, alle ore 18 per la 35esima giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia di punti salvezza, ospiti per entrare in zona Champions dando ......campo oltre all'Atalanta le due protagoniste del derby delle semifinali di Champions Leaguee ... ecco perché non è difficile immaginare almeno un gol segnato da parte delle avversariee ...

Questo pomeriggio il Milan è attesto al Picco dallo Spezia per la quartultima gara di campionato, fondamentale, e prima del tentativo di rimonta impossibile contro l'Inter ...Leao non giocherà contro lo Spezia, oggi, per recuperare a pieno regime contro l’Inter. Pioli sa che è davvero l’unica arma per cercare di far male ai nerazzurri OTTICA DERBY - Rafael Leao domani dovr ...