Spezia-Milan sabato 13 maggio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Molte assenze tra i rossoneri

Commenta per primo Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di(4 - 4 - 2) : Dragowski; Amian, Nikolau, Wisniewski, Reca; Ekdal, Ampadu, Bourabia, Esposito; Nzola, Gyasi. Allenatore: Leonardo Semplici(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Kalulu, Kjaer, ...I rossoneri sono attesi dalla complicata trasferta di La, dove affronteranno la formazione ligure di Leonardo Semplici, alla ricerca di vitali punti salvezza.che sarà rivoluzionato ...... per la Dea si allontana la zona Champions, campani quasi salvi e che potrebbero festeggiare già oggi dopo. Salernitana - Atalanta, Zapata spreca sotto il diluvio . Salernitana - ...

Spezia-Milan, le formazioni ufficiali | La diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Spezia e Milan in programma per oggi alle 18. Fuori Verde per Leonardo Semplici, mentre Pioli non dà fiducia a De Ketelaere neanche questa volta, con Brahi ...Nel 35° turno della Serie A Tim le Aquile di mister Semplici affrontano il Milan allo stadio "Alberto Picco". Per l'occasione, il tecnico aquilotto opta per il 3-5-2, che vedrà tra i pali Dragowski, p ...