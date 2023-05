Spezia-Milan | Pioli cercherà di sfatare una maledizione | Serie A News

(Di sabato 13 maggio 2023) Ildi Stefanoè di scena alle ore 18:00 a Lasul campo di una squadra in disperata lotta per la salvezza. Le ultime

... Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63,61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce* 32, Verona 30,27, ...Serviranno qualità, gamba e grinta' A livello di atteggiamento sarà una gara simile a quella contro ilSernicola esterno alto come contro lopuò essere un'opzione 'Viste le ...Sold - out al Picco per la sfida al(alle18). I tifosi organizzano una che non si vedeva da ...

Formazioni Spezia-Milan, chi gioca e le scelte di Pioli: diretta Corriere dello Sport

Milano. I quattro giorni che possono sconvolgere il presente e il futuro del Milan cominciano questa sera in quel d i La Spezia e finiscono, naturalmente, martedì 16 maggio dopo il derby gara due di C ...Serviranno qualità, gamba e grinta" A livello di atteggiamento sarà una gara simile a quella contro il Milan Sernicola esterno alto come contro lo Spezia può essere un'opzione "Viste le ...