Spezia-Milan oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilè stato molto meno fortunato dell’Inter per quel che riguarda il calendario diA nell’avversaria che dovrà affrontare tra le due partite di semifinale di Champions League. Se l’Inter dovrà giocare infatti contro il Sassuolo, squadra che non ha obiettivi, i rossoneri dovranno affrontare lo, squadra che darà tutto per salvarsi. La partita si disputerà al “Picco” di Laalle ore 18.00 di sabato 13 maggio. Inoltre ildeve fare a meno di alcuni uomini chiave infortunati, che si cercherà di recuperare per la seconda semifinale con l’Inter e vorrebbe anche far risparmiare energie ai titolatissimi, tenendo sempre conto che la Champions League/2024 è ancora tutta da conquistare. Insomma un bel dilemma. Le scelte degli allenatori Stefano Pioli dovrebbe ...