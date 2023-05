Spezia-Milan | le formazioni ufficiali | Pioli vara mini-turnover

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023)si sfideranno alle 18 al “Picco” per la gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A., in vista della sfida di ritorno contro l’Inter, oltre a Leao, Krunic, Bennacer e Messias, fuori per infortunio, lascia a riposo Giroud e Calabria– LE(4-3-3): Dr?gowski; Amian, Ampadu, Wi?niewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Reca, Nzola, Gyasi. A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot, Kovalenko, ?urkowski; Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Origi; Rebi?. A disp.: Mirante, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Giroud. ...