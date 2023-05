Spezia-Milan | la MOVIOLA LIVE | Nzola chiede un rigore | check del VAR su Pobega

(Di sabato 13 maggio 2023) Match decisivo per le ambizioni Champions dele per le speranze di salvezza dello. Segui, insieme a Calciomercato.com, tutti gli...

Commenta per primo Alexis Saelemaekers ha parlato aTV nel pre partita di. Queste le sue dichiarazioni. Come si trasforma la delusione in energia 'Dobbiamo dimenticarci questa partita di Champions e ricordarci quella contro la Lazio dove avevamo fatto molto ...Commenta per primo Stefano Pioli , tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre: ' Giocherà Origi a sinistra con Rebic punta centrale. Le assenze ci sono, ma la squadra è motivata e preparata per questa partita importante'. Ha trasmesso qualche messaggio Non serve ...... tecnico dello, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le sue dichiarazioni Leonardo Semplici è stato intervistato dai microfoni di DAZN prima di. LE ...

Spezia-Milan: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

19' Bella azione personale di Theo che con un paio di scambi scardina il muro spezzino. Ampadu lo ferma con le cattive sulla trequarti, punizione. 18' Origi scodella dalla trequarti ...Vista l'assenza di Davide Calabria, il numero 2 inizia la gara del Picco dalla panchina, il campionato designato di giornata del Milan è Theo Hernandez. Il suo vice, date anche le ...