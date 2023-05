Spezia-Milan | la MOVIOLA LIVE | check del Var su Pobega Brahim chiede un rigore | giallo per proteste

(Di sabato 13 maggio 2023) Match decisivo per le ambizioni Champions dele per le speranze di salvezza dello. Segui, insieme a Calciomercato.com, tutti gli...

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...Theo Hernandez contro Bourabia in(LaPresse) - calciomercato.itProprio il tecnico è finito nel mirino dei milanisti. È ricomparso l'hashtag #PioliOut, riemerso già mercoledì scorso ...Pioli 5,5TABELLINO0 - 0SPEZIA (4 - 3 - 3): Drgowski; Amian, Ampadu, Winiewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Reca, Nzola, Gyasi. A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; ...

Formazioni Spezia-Milan, chi gioca e le scelte di Pioli: diretta Corriere dello Sport

Per Doveri non era falloso l'intervento dello spezzino. 51' Milan che non riesce più a tenere il pallone, momento difficile del match. 49' Ancora Spezia molto pericoloso, con un fraseggio fitto al ...51' Milan che non riesce più a tenere il pallone, momento difficile del match. 49' Ancora Spezia molto pericoloso, con un fraseggio fitto al limite dell'area: la conclusione ...