Spezia-Milan | la curiosità | tecnici a confronto | Serie A News

(Di sabato 13 maggio 2023) Ladi 'ac.com' in vista die relativa altra i due, Leonardo Semplici e Stefano Pioli

La partita di Serie Adi giocherà questo sabato 13 maggio alle ore 18 allo stadio "Alberto Picco" di La. La sfida è importante per entrambe le squadre: i liguri di mister Leonardo Semplici sono alla ...... il destro al volo dell'ex Lazio e Inter regala a Paulo Sousa l' 1 - 0 al 93' che vale tantissimo e potrebbe sancire la salvezza aritmetica, se lonon batte il. Un successo prezioso, ...Alle 18 tocca a, alle 20.45 l'Inter ospita a San Siro Il Sassuolo ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Salernitana - Atalanta All'Arechi avvio equilibrato. Al 13' Pirola ...

Spezia-Milan, le formazioni ufficiali | La diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Granata di voglia e cuore, nel finale arriva un successo storico: il primo di sempre contro i nerazzurri Salernitana-Atalanta 1-0 è estasi granata. Una prodezza di Candreva regala un successo d’oro al ...Vittoria di carattere per la Salernitana che piega l'Atalanta di Gasperini grazie al calciatore più rappresentativo, Antonio Candreva, che in dieci minuti mette la firma non solo ...