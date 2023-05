Spezia-Milan | bel gesto di Adli | veste la maglia di Bennacer a fine match

I nerazzurri cercano la quinta vittoria consecutiva in campionato per compiere un deciso passo avanti per il piazzamento Champions, visto anche il tonfo dei cugini delsul campo dello. ...Le parole di Simon Kjaer, difensore e capitano del, dopo la sconfitta dei rossoneri contro loSimon Kjaer ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta delcontro lo. Di seguito le sue parole. SCONFITTA ...... tecnico dello, dopo la vittoria ottenuta dai liguri in campionato contro ilLeonardo Semplici ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellocontro il. Di seguito ...

Diretta Spezia-Milan 2-0: contraccolpo Champions, Pioli ko al Picco LIVE Corriere dello Sport

Simon Kjaer a Milan TV dopo Spezia Milan. SCONFITTA – La partita può andare verso tutte e due le parti. Loro han fatto gol da angolo e su punizione. Siamo più forti dello Spezia, ma oggi non abbiamo g ...Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò analizza così la sconfitta del Milan sul campo dello Spezia, a pochi giorni dall’euroderby di ritorno coi nerazzurri: SPEZIA MILAN-«La sconfitta del Milan viene d ...