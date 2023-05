Spezia-Milan 2-0 | sprofondo rosso | Pioli cola al Picco

(Di sabato 13 maggio 2023) Continuano i colpi di scena in questi anticipi odierni, di sabato 13 maggio, validi per la 35ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio della Lazio e la sconfitta subita dall’Atalanta, ilcade alcontro loe vede così complicarsi ulteriormente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Mattatori del match Wisniewski ed Esposito che grazie ai loro guizzi hanno permesso ai liguri di agganciare l’Hellas Verona al quartultimo posto, sinonimo di salvezza. Pesante ko per il tecnicoche potrebbe scivolare a 4 punti dall’ultimo posto disponibile per l’Europa che conta. Tonali e Bennacer,2-0, Tonali e Brahim Diaz fermi al palo Piove sul bagnato per il, reduce dalla batosta in Europa, ...

6.5 Dragowski I pericoli nel primo tempo arrivano sui tiri da fuori: uno lo para il palo, gli altri due li disinnesca lui. 7 Wisniewski Non è certo agile, però efficace in marcatura sì e nelle ...Nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, ilperde per 2 - 0 a La. Decidono i gol di Wisniewski ed Esposito. Guarda il video con le foto ...Lo ha detto l'allenatore del, Stefano Pioli, dopo la sconfitta alla. "E' stata una partita equilibrata, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dopo il loro gol ci siamo disuniti. In ...

Diretta Spezia-Milan 2-0: contraccolpo Champions, Pioli ko al Picco LIVE Corriere dello Sport

Il ko del Milan contro lo Spezia non permette alla squadra di Pioli di tentare l'assalto al terzo posto della Lazio e lascia i rossoneri a quota 61 punti in classifica. In attesa che scenda ...