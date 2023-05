Spezia-Milan 2-0 | Pioli | “Sconfitta che ci complica il futuro in campionato”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Questaciilin”. Con queste parole Stefanoè intervenuto dopo il ko del suoin casa dello. “E’ stata una partita equilibrata, noi abbiamo fatto un buon primo tempo ma dopo il loro gol ci siamo disuniti – ha aggiunto l’allenatore dei rossoneri -. In ogni caso, la prestazione è stata al di sotto delle nostre possibilità. Ci è mancata continuità durante la gara, ci servivano più ritmo e velocità”. Sulla Champions: “E’ evidente che la Champions può aver pesato, ce l’abbiamo in testa. Noi però dobbiamo crederci anche se solo giocando il nostro calcio, quello che sappiamo di poter esprimere, possiamo sperare di ribaltare la situazione martedì prossimo. Il risultato dell’andata non ci dà vantaggi ma dobbiamo crederci. ...

6.5 Dragowski I pericoli nel primo tempo arrivano sui tiri da fuori: uno lo para il palo, gli altri due li disinnesca lui. 7 Wisniewski Non è certo agile, però efficace in marcatura sì e nelle ...Nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, ilperde per 2 - 0 a La. Decidono i gol di Wisniewski ed Esposito. Guarda il video con le foto ...... Ballo Tourè, De Katelaere, Origi, Saelemaekers, Pobega, Gabbia, Adli, Messias, Bakayoko e con i soldi prendere giocatori seri.##speziamilan #SerieA #Calcio #SerieATIM #PioliOut #...

Diretta Spezia-Milan 2-0: contraccolpo Champions, Pioli ko al Picco LIVE Corriere dello Sport

Il ko del Milan contro lo Spezia non permette alla squadra di Pioli di tentare l'assalto al terzo posto della Lazio e lascia i rossoneri a quota 61 punti in classifica. In attesa che scenda ...