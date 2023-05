Spezia Milan 2-0 LIVE | Esposito raddoppia

(Di sabato 13 maggio 2023) Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie A.

Si scaldano gli animi al 'Picco' di Ladove i padroni di casa affrontano ildi PioliSi accende la gara del 'Picco' tra. Reca e Saelemaekers sono andati allo scontro rientrando a centrocampo. Pochi secondi prima l'esterno rossonero era finito per terra dopo un contatto con lo stesso laterale dei liguri. ...Alle 18 è iniziata, alle 20.45 l'Inter ospita a San Siro Il Sassuolo ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Salernitana - Atalanta ( HIGHLIGHTS ) All'Arechi avvio ...LA- La lotta per la salvezza dello, la corsa Champions del: al Picco Semplici e Pioli si sfidano per obiettivi totalmente diversi, ma ugualmente importanti. Segui in diretta il match ...

Spezia-Milan, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Si scaldano gli animi al 'Picco' di La Spezia dove i padroni di casa affrontano il Milan di Pioli. Ecco cosa è successo ...73' Maignan deve reinventarsi da libero per disinnescare Nzola. Altro intervento decisivo del portiere rossonero. 71' Doppio cambio per il Milan: fuori Rebic e Diaz, dentro Giroud e ...