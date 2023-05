Spezia-Milan 2-0 | gol di Wisniewski e Esposito

(Di sabato 13 maggio 2023) Rossoneri restano al quinto posto, i liguri in corsa per la salvezza Lobatte 2-0 ilnel secondo anticipo del sabato della 35/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Picco’ della città ligure. A decidere il match le rete dial 75? edall’85’. In classifica i rossoneri restano fermi al 5° posto con 61 punti, mentre i bianconeri agganciano al 17° posto il Verona a quota 30. LA PARTITA – Pioli fa poco turnover per l’occasione e peraltro forzato per le assenze di Bennacer e Krunic a centrocampo, Leao, Ibrahimovic e Messias in attacco, Florenzi sulle fasce e Thiaw al centro della difesa, quest’ultimo per squalifica. Saelemaekers torna come esterno destro d’attacco con Origi che dopo essere entrato bene nel derby viene confermato a sinistra, con Rebic centrale. Pobega affianca Tonali ...

Ilcrolla ancora dopo il 2 - 0 dell'Inter nell'EuroDerby d'andata, i rossoneri perdono con lo stesso risultato anche in casa dello. Al termine della partita del Picco, Stefano Pioli e ...192 - 0Maignan 5,5 : é vero, può fare poco sui gol. Ma raccogliere quattro palloni dalla porta in due partite non è certamente il massimo. Kalulu 5: ormai ha smarrito quelle che ...

Diretta Spezia-Milan 2-0: contraccolpo Champions, Pioli ko al Picco LIVE Corriere dello Sport

Crolla l'Atalanta di Gasperini che perde a Salerno per 1-0 nel recupero ed infila la seconda sconfitta consecutiva. Nel secondo tempo siamo stati surclassati in tutto. Noi cercheremo di battagliare, m ...