Spezia-Milan 0-0 | palo di Brahim Diaz | LIVE NEWS

LA- La lotta per la salvezza dello, la corsa Champions del: al Picco Semplici e Pioli si sfidano per obiettivi totalmente diversi, ma ugualmente importanti. Segui in diretta il match ...Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...Anticipo delle 18 della trentacinquesima giornata di Serie A,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itDopo la brutta prestazione contro l'Inter, culminata nella sconfitta per 0 - 2 nell'andata delle semifinali di Champions League, il...

Formazioni Spezia-Milan, chi gioca e le scelte di Pioli: diretta Corriere dello Sport

Si è chiuso 0-0 il primo tempo tra Spezia e Milan che potrebbe dare la salvezza matematica alla Salernitana, in caso di sconfitta o pareggio dei liguri. Pronti via ed i rossoneri vanno subito vicini ...Il programma della 35ª giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Spezia-Milan. Al Picco si è appena concluso il primo tempo e il risultato è ancora bloccato sullo 0-0 di partenza. Sono stati i ros ...