Spezia | Esposito show | meglio di lui solo Messi e Ward-Prowse

Lobatte 2 - 0 il Milan nel secondo anticipo del sabato della 35/a giornata di Serie A, ... A decidere il match le rete di Wisniewski al 75' edall'85'. In classifica i rossoneri restano ...... che dopo aver perso l'andata della semifinale di Champions contro l'Inter cade anche in campionato con lo, vittorioso 2 - 0 al Picco con i gol di Wisniewski e Salvatore. segue ...- Milan, il top .: Prova semplicemente sensazionale. Non solo recupera un'infinità di palloni in zona nevralgica, ma riesce a giocarli anche nel modo migliore, con lucidità. La ...

Serie A: Spezia-Milan 2-0, Wisniewski ed Esposito condannano i rossoneri - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo la sconfitta nell’Euroderby, in Champions League, il Milan stecca anche al Picco di La Spezia dove i padroni di casa si impongono per 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Wisniewski e di Esposito ...Brutta sconfitta per i rossoneri in ottica Champions League: Giroud & co restano fermi al quinto posto in classifica. In zona salvezza, Semplici agguanta il Verona a quota 30 punti ...