Spezia | a 90 anni per la prima volta allo Stadio | l’invito del club ligure a Luciana Maggiani

(Di sabato 13 maggio 2023) A 90per la, è la storia della signora, nata a Lail 13 maggio 1933. La grande tifosa delè stata invitata quest’oggi ad assistere al match contro il Milan, accompagnata dal nipote Tiziano Canese. Da sempre tifosa degli aquilotti non aveva mai messo piede all’interno di unononostante una passione di lunga data. SportFace.

A novant'anni entra per la prima volta in uno stadio di calcio dopo centinaia di partite viste alla televisione. La signora Luciana Maggiani, nata il 13 maggio del 1933 alla Spezia, è stata oggi ospit ...51' Milan che non riesce più a tenere il pallone, momento difficile del match. 49' Ancora Spezia molto pericoloso, con un fraseggio fitto al limite dell'area: la conclusione ...