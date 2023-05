Spari per strada nel Foggiano | 50enne sfugge ad agguato

Spari per strada a Cerignola, uomo gambizzato. Ancora ignote le ... L'Attacco

Un uomo di 50 anni è riuscito a scampare ad un agguato che gli è stato teso ieri sera mentre era per strada in via Terranova a Cerignola ( Foggia ). Secondo una prima ricostruzione, il 50enne è stato ...Agli spari sono seguite gravissime minacce. E la ciliegina sulla torta: la candidatura a consigliere per la lista che sostiene Tiziano Bonini, con investitura a futuro «vicesindaco», del figlio del ...