Spalletti | «Sotto sotto tutti volevano vincessimo noi se non avesse vinto la propria squadra»

(Di sabato 13 maggio 2023) Ain conferenza stampa è stato chiesto se ha percepito il valore sociale della vittoria del Napoli. Il Napoli, dopo il pareggio con l’Udinese, è diventato campione d’Italia 2023, conquistando il terzo scudetto della sua storia. Durante la conferenza stampa prima di Monza-Napoli,spiegato come nessuno poteva immaginarsi il successo del Napoli e in fondo, questo successo, ha fatto bene a, in fondo, speravano che, se lanon poteva vincere lo scudetto, allora sarebbe stato più bello loil Napoli. Così è stato, per merito di, dei suoi calciatori e di tutta la società: «Il valore sociale del calcio a Napoli si percepisce bene, come anche le altre tifoserie di molte altre ...

Stimoanche come persona, mi affascina e stravedo per lui, è un grande comunicatore'. Per ... Ma abbiamo dimostrato che se andiamo, abbiamo carattere. Hanno fatto un campionato ...Lucianoparla alla vigilia della gara di Monza e poche ore dopo l'incontro con la dirigenza ... La società ha fatto benissimoil profilo della riorganizzazione. Il Napoli avrà comunque un ...Con il presidente quando sono arrivato ho parlato dell'amore da far riemergere dala cenere e ... IL CALCIO DI- 'Nel mio calcio ci metto dentro ciò che può piacere di più ai calciatori ...

Spalletti: «Sotto sotto tutti volevano vincessimo noi se non avesse ... IlNapolista

Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta di Monza ... far emergere questo amore che era sotto la cenere, riportare tutti allo stadio. E quando ci riesci ti viene riconosciuto, come io ho sempre ...