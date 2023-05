Spalletti | «Se si vuol trovare un termine forse il mio è un “calcio senza tempo”»

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella consueta conferenza stampa prima del match di campionato del Napoli contro il Monza,ha presentato la partita, ha parlato dell’incontro di ieri sera con De Laurentiis e ha risposto a diverse domande sul suo. Tra cui quella di una giornalista che ha chiesto al mister come gli è venuta l’idea di riproporre untotale. La risposta diè stata chiare semplice. Lui, il suo, lo ha definito “un”. Di seguito la risposta: «Per quanto riguarda ilè un’idea di quello che sifare, mettendoci dentro che cosa può piacere ai calciatori, cosa può piacere di più ai tifosi vedere, e poi ci deve essere anche qualcosa che piace a me. Se si...

IL CALCIO DI- 'Nel mio calcio ci metto dentro ciò che può piacere di più ai calciatori e ai tifosi da vedere, poi anche ciò che piace a me. Se sitrovare un termine forse è il calcio ...Se sitrovare un termine forse il 'calcio senza tempo' perché può essere importante quello che ...sulla frase da mettere sulle casacche la prossima stagione: " L'immagine che porterò ...Chifare dirigente di una squadra sportiva non deve lesinare tempo da mettere a disposizione ... rimane il fatto che per me è uno degli allenatori più importanti" Come finirà trae De ...

Spalletti vuole capire come sarà rafforzato il Napoli senza Giuntoli ... IlNapolista

Il tecnico toscano neocampione d'Italia con il Napoli, dopo al cena di ieri sera con il presidente De Laurentiis, rassicura chi lo vedeva già lontano dalla ...NAPOLI (ITALPRESS) – Conquistato lo scudetto il Napoli si proietta alle ultime quattro di campionato con tranquillità e leggerezza, ma Spalletti non vuole in alcun modo che il gruppo si rilassi.