Spalletti | ' L' incontro con la società? Il club dirà cosa è emerso | per me è andato bene'

Lucianoparla alla vigilia della gara di Monza e poche ore dopo l'con la dirigenza azzurra. Lo fa a modo suo, un po' ermetico: 'Se si fanno riunioni nei ristoranti di Napoli, dove si mangia ...Rilassato, sorridente, come è giusto che sia. Come sempre ironico e mai banale. Lucianoè andato oltre le parole sull'con De Laurentiis e il futuro al Napoli nel corso della conferenza stampa che ha tenuto questa mattina alla vigilia della trasferta a Monza ...Nei giorni scorsi peranche uncol presidente: "Fare riunione nei ristoranti di Napoli non è facile, si è sempre con la bocca piena di cose buonissime, ma quello che è venuto fuori ...

Napoli, incontro De Laurentiis-Spalletti: primo vertice per programmare il futuro - Sportmediaset Sport Mediaset

NAPOLI (ITALPRESS) - Conquistato lo scudetto il Napoli si proietta alle ultime quattro di campionato con tranquillità e leggerezza, ma Spalletti non vuole in alcun modo che il ...Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli di Luciano Spalletti: 'I campioni non puoi fermarli, devi limitarli'.