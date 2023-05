Spalletti | “Incontro con ADL? E’ tutto molto chiaro | la società Fatte le cose corrette Io sono soddisfatto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 8 minuti Lucianoparla per la prima volta in sala stampa a Castel Volturno da Campione d’Italia. Ad accoglierlo l’applauso di tutti i giornalisti presenti. Ma dal presente si passa al futuro, dopo l’a cena di ieri con De Laurentiis: “Fare delle riunioni nei ristoranti di Napoli diventa difficile ritagliarsi del tempo per parlare, perché si mangia bene. Ma per quanto riguarda quello che è venuto fuori ieri sera èed è giusto che i dettagli li esponga lanel momento più opportuno. E’ giusto che lo faccia la, per cui tutte le domande che vengono fuori dall’di ieri sera vannoalla. E’ una loro prerogativa parlarne quando ...