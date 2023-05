Spalletti da brividi | “È senza tempo” | che complimento ha fatto ad Elmas

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 13 maggio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Monza. L’occasione è stata utile per tessere le lodi dei calciatori Napoli, campioni d’Italia. In particolareha voluto soffermarsi su. Ecco quanto evidenziato: Idea di calcio? Dipende da cosa piace ai calciatori come stile di gioco, cosa piace ai tifosi da vedere e poi ci deve essere anche qualcosa che piace a me (ride ndr.). Direi che è un calcioperchè si devono unire le cose del passato con le nuove sperimentazioni, che è cambiato anche tanto con le cinque sostituzioni.ad esempio è un calciatore, perchè se lo metto dall’inizio della partita o a cinque minuti dalla fine fa le ...