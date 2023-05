Spal retrocesso | i tifosi contro Tacopina e il presidente mostra il dito medio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 maggio 2023) Laè retrocessa in Lega Pro: a fine partita ihanno contestato ilJoe, che ha rispostondo ilLa sconfittail Parma, 1-0 con la rete di Vasquez, ha condannato laalla retrocessione in Lega Pro.gives thecurva the middle finger after the club was relegated today #Parma #SerieBKT pic.twitter.com/nHmT6ZaeZM— CittaCalcioUsa (@CittadellaUSA) May 13, 2023 A fine partita ihanno iniziato a contestare la dirigenza, in particolare il, Joe, che ha rispostondo loro il...