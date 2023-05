SPAL retrocessa in Serie C dopo una stagione infausta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Sette anni passati traA eB uccisi da unache ha traghettato, mestamente, lainC per la prima volta dal 2015/16. È stato un campionato davvero negativo per gli Estensi che non sono mai riusciti a trovare il proverbiale bandolo della matassa navigando, costantemente, nelle acque impervie della zona retrocessione. Nella giornata odierna, la penultima di questa regular season della cadetteria, gli emiliani salutano ufficialmente il grande calcio italiano facendo ritorno in Lega Pro. Una notizia attesa, in realtà, da diverse settimane con la società guidata da Joe Tacopina che dovrà pianificare una rosa all’altezza della lotta d’alta classifica in terzaper puntare, immediatamente, al pronto ritorno in ...