Spal-Parma | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 13 maggio 2023) Prosegue nel weekend il campionato cadetto diB 2022/2023 giunto alla trentasettesima giornata. La sfida nello specifico ècon le compagini pronte a scendere in campo oggi alle ore 14:00. Match fondamentale per le due società visti i tre punti pesantissimi in palio: focus salvezza per glilini, mentre gli emiliani vogliono approfittare dei problemi degli Estensi per piazzare una vittoria che rafforzerebbe i loro playoff. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv.: il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook)Laarriva a questa sfida con le sensazioni dell’ultima spiaggia: la situazione è infatti ...

I L PROGRAMMA ORE 14 Ascoli - Cosenza Bari - Reggina Benevento - Modena Brescia - Pisa Cagliari - Palermo Como - TernanaSudtirol - Cittadella Venezia - Perugia ORE 16.15 Frosinone - ...In scaletta una partita di Serie A (Salernitana - Atalanta) e otto di Serie B: Sudtirol - Cittadella; Bari - Reggina; Cagliari - Palermo;; Brescia - Pisa; Venezia - Perugia; Ascoli - ...... Cagliari vs Palermo (diretta) Telecronaca: Matteo Marceddu ore 14:00 Serie B 37a Giornata: Como vs Ternana (diretta) Telecronaca: Marco Pagano ore 14:00 Serie B 37a Giornata:vs(diretta) ...

Prosegue nel weekend il campionato cadetto di Serie B 2022/2023 giunto alla trentasettesima giornata. La sfida nello specifico è Spal-Parma con le compagini pronte a scendere in campo oggi alle ore 14 ...Verranno giocate tutte alle 14, fatta eccezione per la gara di cartello tra Frosinone e Genoa, entrambe già promosse in Serie A, che si giocherà alle 16.15. Ma viste le situazioni ancora in bilico, gl ...