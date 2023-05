Spal-Parma | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di sabato 13 maggio 2023) Squadre in campo alle 14 al Mazza per la 37esima giornata del torneo di Serie B.si sfideranno oggi senza esclusione di colpi.

I L PROGRAMMA ORE 14 Ascoli - Cosenza Bari - Reggina Benevento - Modena Brescia - Pisa Cagliari - Palermo Como - TernanaSudtirol - Cittadella Venezia - Perugia ORE 16.15 Frosinone - ...In scaletta una partita di Serie A (Salernitana - Atalanta) e otto di Serie B: Sudtirol - Cittadella; Bari - Reggina; Cagliari - Palermo;; Brescia - Pisa; Venezia - Perugia; Ascoli - ...... Cagliari vs Palermo (diretta) Telecronaca: Matteo Marceddu ore 14:00 Serie B 37a Giornata: Como vs Ternana (diretta) Telecronaca: Marco Pagano ore 14:00 Serie B 37a Giornata:vs(diretta) ...

"La Spal contro il Parma deve soltanto vincere", titola La Nuova Ferrara oggi in edicola. I biancazzurri alle 14.Nella penultima giornata di B, allo Stirpe ci si gioca il 1° posto. In Sardegna, sfida importante in chiave playoff. C'è il derby Spal-Parma, il Benevento può retrocedere in C ...