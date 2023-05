SPAL – Parma | i convocati

Allo stesso orario anche Sudtirol - Cittadella, Venezia - Perugia,, Como - Ternana, Brescia - Pisa, Benevento - Modena e Ascoli - Cosenza. Alle 16.15 il big match tra Frosinone e Genoa ......30 ITALIA SERIE B Ascoli - Cosenza 14:00 Bari - Reggina 14:00 Benevento - Modena 14:00 Brescia - Pisa 14:00 Cagliari - Palermo 14:00 Como - Ternana 14:0014:00 Südtirol - Cittadella 14:...Ne ha qualcuna in più la, penultima con 35 punti, obbligata a conquistare i tre punti contro unche vuole chiudere terzo o quarto per evitare un turno di playoff. Punti che pesano anche ...

SPAL-Parma, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie Moncini, Pecchia non cambia TUTTO mercato WEB

Ci siamo. Ultimi 180 minuti di stagione regolare. Si gioca in contemporanea, tutti alle 14 (eccezion fatta per le due squadre già promosse in A Frosinone-Genoa). Tutte le altre partite possono dare un ...La SPAL non ha alternative: deve battere il Parma nella gara del Paolo Mazza e sperare che dagli altri campi arrivino buone notizie. Altrimenti sarà retrocessione in serie C. Oddo non ha a disposizion ...