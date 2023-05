Spal | l’amarezza di Tacopina | “Non ci saremmo salvati neanche con Guardiola”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) “Sono molto dispiaciuto e deluso per questa amara retrocessione”. Questa tuttadel patron della, Joe, dopo la sconfitta contro il Parma che ha sancito la retrocessione in Serie C. “Questa squadra è senza cuore e lo è stata tutto l’anno. I ragazzi dovrebbero essere grati di indossare questa maglia, c’è gente che pagherebbe per farlo, ma se ne sono fregati della passione dei tifosi – ha aggiunto -. Salvo Giuseppe Rossi e i giovanissimi ragazzi ma non gli altri componenti della rosa. La proprietà ha investito tanti soldi in due anni, qualcosa come 25 milioni di euro. Abbiamo cambiato tre allenatori ma questa squadra non si sarebbe salvataconin panchina. La media punti lo conferma”. “Ho sbagliato io, ha sbagliato il ds Fabio Lupo a costruire la squadra ma il ...