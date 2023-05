Spal e Benevento retrocesse in serie C

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - Con una giornata di anticipo lae il, entrambe ultime in classifica con 35 punti, sonomatematicamente inC: a quattro punti di distanza c'è il Brescia che è quart'ultimo ed è attualmente nei play out. A Ferrara gli estensi hanno perso 1-0 contro il Parma, mentre ai campani non è bastato il successo casalingo per 2-1 sul Modena.

