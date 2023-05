Sonego-Nishioka oggi in tv | ATP Roma 2023 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Lorenzoè pronto per tornare in campo agli Internazionali d’Italia. Dopo il successo all’esordio contro il francese Jeremy Chardy, il torinese (n.48 al mondo) affronteràil giapponese Yoshihito Niskhioka (testa di serie n.25) nel match che metterà in palio il sedicesimo di finale contro il vincente dell’incontro tra il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del seeding) e il portoghese Nuno Borges. Perl’incontro dinon sarà impossibile, anche perché dall’altra parte ci sarà un avversario in crisi che è reduce da ben sette sconfitte nelle ultime dieci partite. Tra l’italiano ec’è soltanto un precedente: risale al primo turno di qualificazione del Masters 1000 di Montecarlo 2019 e in quel caso vinse l’italiano al terzo set. Lorenzo spera dunque di ripetere ...