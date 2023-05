Soldi per l’auto rubata | due arresti per ‘cavallo di ritorno’

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano chiesto 4.000 euro al proprietario di un’autoper la restituzione del veicolo: arrestate due persone. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare applicativa deglidomiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina: in manette sono finiti due soggetti accusati di estorsione derivante dal cosiddetto ”cavallo di ritorno”. Le indagini erano partite dalla segnalazione della vittima, che aveva denunciato il furto della propria vettura. Le indagini hanno consentito di accertare che, dopo il colpo, il proprietario era stato costretto a sborsare 4.000 euro per riavere. Gli accertamenti della polizia giudiziaria hanno permesso di ricostruire ...

... a Napoli spesso vorrei pagare con i mieima loro molto spesso mi offrono tutto. Oppure di solito succede che sul menu c'è scritto un prezzo ma loro ne scrivono un altro più bassome. Non ......Mele in garala Norvegia , e Mahmood , invitato come ospite e alla sua terza presenza a Eurovision. Ha infatti rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano,...La cedola periodica viene calcolata in base a tassi prefissati e crescenti, il che potrebbe rappresentare un vantaggiogli investitori che cercano una remunerazione interessante nel lungo termine.

Quanti soldi servono per essere felici (secondo la scienza) Money.it

Lo scorso anno la duchessa di York era stata ospite d’onore del Premio Magna Grecia che aveva raccolto 10mila euro per la sua associazione in favore dei bambini. Quei soldi però non sono mai arrivati.Due ore di sesso a pagamento prenotati con una escort, per 150 euro, ma pagati in anticipo. Dopo la prima ora, il cliente 32enne ha dovuto allontanarsi dall'abitazione della donna a ...