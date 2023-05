(Di sabato 13 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unè caduto sullaieri pomeriggio, venerdì 12 maggio, ain piazza San Pietro. Alcuneparcheggiate sono state colpite ete dal grossoprecipitato a terra a causa della pioggia e del vento. Per fortuna la caduta è avvenuta in un momento in cui nessuno transitava sotto l’. Non si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Solaro, albero cade in strada e danneggia auto in sosta Il Notiziario

Un albero è caduto sulla strada ieri pomeriggio a Solaro in piazza San Pietro danneggiando alcune auto in sosta.SOLARO – Un maltempo che ha caratterizzato a giornata di ieri non ha mancato di causare qualche danno anche su alberi e verde: attorno alle 20 in via San Pietro a Solaro si è registrata la ...