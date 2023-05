SOCIAL CALCIO – Laziali contro Lotito | tutti dopo ieri vogliono fuori il presidente

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 maggio 2023) I tifosi della Lazio si scaglianoilper i recenti risultati negativi:lovia dal suo postoi recenti risultati negativi di questa Lazio, i tifosi biancocelesti hanno individuato un solo colpevole: Claudio, reo di non aver costruito una rosa veramente all’altezza da dare a Sarri per lottare per la Champions. Sarri sapeva benissimo a cosa andava incon— Alessia Nieddu (@alessita 1994) May 13, 2023 Noi no!!! Mae Tare se spera che lo facciano!!— luigi (@Gigidool) May 13, 2023 E in più dico una cosa fondamentale:è pure bravo nel scegliere gli allenatori. Reja, Pioli, Inzaghi e Sarri hanno fatto ...