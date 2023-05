Smackdown 12 05 2023 Il secondo finalista

(Di sabato 13 maggio 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo la seconda parte del torneo che incoronerà il prossimo World Heavyweight Champion, tutto questo avverrà a seguito di due Triple Threat Match dai quali otterremo i due semifinalisti che poi si affronteranno nel main event. Non meno importante è il ritorno del Tribal Chief Roman Reings. Il campione Universale, assente da Wrestlemania, farà luce sui recenti problemi della Bloodline e ci farà capire quali saranno le intenzioni del gruppo in vista del prossimo ppv. Infine avremo l’esordio di Cameron Grimes e il match di coppia femminile valido per le cinture. WWE World Heavyweight Title Tournament First Round Triple Threat Match: AJ Styles vs Edge vs Rey Mysterio (4 / 5) La puntata comincia con un vero e proprio Dream Match nel quale si ...

WWE: Risultati WWE SmackDown 12-05-2023 (il ritorno di Roman Reigns) Spazio Wrestling

La notte scorsa, durante SmackDown, la WWE ha annunciato che Kevin Owens e Sami Zayn difenderanno le cinture di coppia contro Solo Sikoa e Roman Reigns, nel corso di Night of Champions. Come sappiamo, ...There wasn’t much fanfare for reigning NXT Women’s Tag champs Alba Fyre & Isla Dawn, but they were seen scouting (and cackling about, cause they’re witchy like that) the WWE Women’s Tag championship ...