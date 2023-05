Sky Inclusion Days con figli?genitori | 2 giorni per riflettere sulla diversità

(Di sabato 13 maggio 2023) Si svolgerà a Milano la duededicata allae all’e, che attraverso incontri, dibattiti e performance con personalità dal mondo della cultura, dell’arte, della scienza e dello sport intende celebrare le differenze combinando le prospettive e mantenendo ben visibile l’individualità. Una visione, quella proposta dagli organizzatori di “Skycon Figli ? Genitori“, che potemmo definire innovativa: si tratta infatti del primo grande evento di Sky sui temi dell’e, realizzato in collaborazione con l’associazione non profit “Lidia Dice…”. La kermesse è in in programma domenica14 e lunedì 15 maggio nel capoluogo lombardo, all’interno degli spazi del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Un grande evento dedicato ai temi ...

Mancano pochi giorni all'attesissimo eventoDays con Figli Genitori , organizzato dain collaborazione con l'associazione non profit Lidia Dice. Questo straordinario evento, che si svolgerà il 14 e 15 maggio presso il Museo ...Si svolgerà a Milano la due giorni dedicata alla diversità e all'inclusione, che attraverso incontri, dibattiti e performance con personalità ...... organizzato in collaborazione con l'associazione non profit Lidia Dice :DAYS con FIGLI GENITORI . In questo due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti (...

Sky Inclusion Days con figligenitori: 2 giorni per riflettere sulla diversità - Luce Luce

Sara Gama traces the way. Sara Gama, captain of the national team and Juventus, will be among the protagonists of the SkyInclusionDays scheduled for Sunday, May 14 and Monday, May ...Il primo italiano nel nuoto artistico racconta la sua storia di unico maschio nel sincronizzato agli Sky Inclusion Days, il 14 e 15 maggio a Milano. «Nel mio sport l'inclusione ha permesso a tutto il ...