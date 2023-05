Sindacati anemici | così la destra ha gioco facile nell’attaccare il mondo del lavoro

Leggi su tpi

(Di sabato 13 maggio 2023) Tra i tanti mali che affliggono il nostro Paese, uno in particolare appare evidente in questi giorni, anche se poco se ne parla: l’anemia sindacale. L’impressionante inadeguatezza con cui quelli che dovrebbero essere i rappresentanti dei lavoratori, e gli artefici delle loro battaglie, rispondono al continuo degrado delle condizioni die, in ultimo, alle sfide che il «governo più adi sempre» (per lo meno da quando l’Italia è una Repubblica «fondata sul») non manca di lanciare. La giornata del Primo Maggio è stata esemplare: la capa del governo Giorgia Meloni nel giorno in cui tutti i lavoratori si fermano per celebrare la propria festa decide di “lavorare”, rivelando il proprio comune sentire con quel regime che il Primo Maggio, appunto, l’aveva soppresso già nel 1923 in odio alle bandiere rosse che in quel giorno ...