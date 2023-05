Signs of Love | Hopper Jack Penn e Zoë Bleu | L' amore è anche sacrificio

(Di sabato 13 maggio 2023) L'istinto, il, l'e Zoëraccontanoofnella nostra video intervista. Come si dice? Piccolo film, emozioni grandi. Dopo il passaggio ad Alice nella Città, eccoof, primo lungometraggio di Clarence Fuller, che ci porta in un sobborgo difficile di Philadelphia. Qui, Frankie, sogna una vita migliore ma intanto fatica ad andare avanti, occupandosi come meglio può di suo nipote, figlio della sorella tossicodipendente. Tra microciminalità e spaccio, tra abusi e soprusi, Frankie incontra Jane, ragazza sordomuta che gli offrirà una via di fuga dalle difficoltà e dal disagio. "Abbiamo lavorato con un budget molto ridotto, destinando la maggior parte del budget alle ...

Zoë Bleu e Hopper Jack Penn in una scena del melodramma contemporaneo 'of- I segni dell'amore' di Clarence Fuller (distribuito da Nori Film in collaborazione con FICE). Si tratta di una delle due opere prime che vi consigliamo di non perdere in sala questo ...

