Siae | la musica italiana torna su Facebook e Instagram | ma fino al 6 ottobre

"A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare latutelata da". Lo comunica la stessa Società Italiana degli Autori ed Editori in una nota nella quale "esprime soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque ...Il ritorno dellaitaliana su Facebook e Instagram non è a tempo indeterminato, ma fino al 6 ottobre , mentre andrà avanti il negoziato conper un accordo di lungo termine. Lo specifica un portavoce di Meta ...- - > Melanie Pongratz / Unsplash . "A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare latutelata da". Lo ha comunicato la stessa Società italiana degli autori ed editori in una nota nella quale "esprime soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane ...

Meta-Siae, la musica torna su Instagram e Facebook Adnkronos

Roma, 13 mag. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’AGCM” (LaPresse) – A seguito di un accordo… Leggi ...La musica italiana torna sui social. Trovato un accordo (transitorio) tra SIAE e Meta, la società proprietaria di Instagram e Facebook.