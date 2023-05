(Di sabato 13 maggio 2023) LEEDS (INGHILTERRA) - Ilè pienamente in corsa per un piazzamento Champions inLeague, anche se il pareggio di oggi (sabato) in casa del Leeds (2 - 2) ne ha frenato la corsa. Non è ...

LEEDS (INGHILTERRA) - Il Newcastle è pienamente in corsa per un piazzamento Champions in Premier League, anche se il pareggio di oggi (sabato) in casa del Leeds (2 - 2) ne ha frenato la corsa. Non è bastata la doppietta di Wilson ai Magpies di Eddie Howe, che nel recupero della partita è ...

Shock in Premier, il tecnico del Newcastle aggredito da un tifoso! Corriere dello Sport

Durante la sfida con il Leeds un uomo invade il campo e si scaglia contro l'allenatore Eddie Howe: scoppia il caos ...